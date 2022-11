leggo.it

Ild'di colei che gridava 'Non sono una signora' viene ora racchiuso e suggellato in un cofanetto: 'Reloaded 1974 - 1983' (in uscita l'11 novembre su etichetta Nar International, ...... ma in quella stagione uscì, alla lunga, la superiore compattezza di un'Olimpia in cui militava il gotha di un basket italiano prossimo a coronare il suod'con la vittoria europea due ... Il decennio d’oro di Loredana Bertè rivive in un cofanetto Dieci anni che hanno lasciato un marchio inconfondibile nella canzone italiana. Dieci anni che hanno imposto Loredana Bertè come una delle interpreti più graffianti e originali ...Un Natale tutto d'oro nel segno dei Bizantini e non solo, tra presepi artigianali, digitali e l'apertura terzo storico giardino. Il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli Paolo Giulierin ...