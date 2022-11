Guida Michelin - Polvere di stelle

(Di mercoledì 9 novembre 2022) I punti di contatto tra il mondo dell'auto e quello della cucina possono essere tanti, ma se ci si dovesse limitare a indicarne uno la risposta sarebbe obbligata: la. Perché a pubblicarla è una celebre casa di pneumatici, perché da decenni trova posto negli abitacoli delle auto di mezzo mondo (da quando è partita la rivoluzione digitale, ovviamente, molto meno) e perché continua a essere il punto di riferimento internazionale più importante in tema di valutazione di ristoranti. Perciò c'è sempre molta curiosità quando, ogni novembre, esce l'edizione italiana della, quest'anno giunta al suo 68 appuntamento. Soprattutto, a livello mediatico e non solo, c'è grande attesa per vedere quali sono e se ci sono i nuovi tre, i locali a cui laattribuisce il voto massimo. ...

PROVINCIA DI LUCCA - Una pioggia di stellecade ancora sulla Versilia e sulla Lucchesia. La prestigiosadi alta ristorazione nella cerimonia di martedì sera ha svelato l'edizione 2023 tra conferme e novità per la grande cucina.Lo chef Antonino Cannavacciuolo si aggiudica la Terza StellaItalia 2023 , il massimo riconoscimento della, ed entra nell'Olimpo della ristorazione mondiale. E il primo pensiero va alla moglie: "Oggi è l'anniversario, l'unica volta che mia moglie ...E’ stata pubblicata la nuova Guida Michelin 2023 che contiene il meglio del mondo della ristorazione in Italia e ieri, 8 novembre, in Franciacorta si è tenuta la sua presentazione ufficiale. Numerosi ...Un numero eccezionale di stelle per la nuova Guida Michelin 2023. Con 385 stelle mostra un nuovo record di qualità per la gastronomia in Italia. Tanti giovani chef premiati con le stelle, 20 sotto i 3 ...