Ginnastica artistica | Salvatore Maresca positivo a un controllo antidoping Sospeso in via cautelare

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022)è risultatoal Carboxy-Thc, un metabolite secondario che si viene a formare dopo il consumo di cannabis. Ilè stato effettuato da Nado Italia. Il Tribunale Nazionale, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale, hail ginnasta in via. Il 29enne non ha preso parte ai Mondiali che sono andati in scena settimana scorsa a Liverpool. Stiamo parlando di una delle punte di diamante della Nazionale Italiana di, lo scorso anno conquistò la medaglia di bronzo agli anelli agli Europei e ai Mondiali. Nel corso di questa stagione ha accusato un infortunio in primavera, ma a settembre era ...