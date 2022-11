Ecomondo | 3 imprese su 4 vogliono puntare su transizione ecologica

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Leitaliane stanno affrontando la sfida dellavista come un'opportunità per trasformare il proprio business in direzione green, anche se trovano in questo percorso ancora ...

E' quanto emerge dall'indagine "Leitaliane e la transizione ecologica", realizzata dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da EY, presentata oggi a- Key Energy in occasione ...... in collegamento video con la Fiera della green economy- Key Energy in corso a Rimini. "... "Abbiamo già fatto qualche stima di impatto: vuol dire per leitaliane quasi sette milioni di ...E' quanto emerge dall'indagine "Le imprese italiane e la transizione ecologica", realizzata dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da EY, presentata oggi a Ecomondo-Key Energy in occasione ...5' di lettura 09/11/2022 - Otto aziende regionali presenti alla Fiera di Rimini con progetti su innovazione e sostenibilità. Al via la Open Innovation Challenge “Terre Rare – Obiettivo pannelli solari ...