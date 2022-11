Concorso al Comune di Nettuno | bandi | requisiti | posizioni aperte e come candidarsi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Opportunità di lavoro, nonostante il periodo non sia dei migliori per gli italiani, tra bollette e rincaro dei prezzi. Ildi, sul litorale romano, è alla ricerca di personale e sono stati pubblicati, nella sezione dedicata del sito istituzionale, idiper il reclutamento di personale tecnico e amministrativo. Le figure professionali che servono aldiNello specifico, sono stati pubblicati gli avvisi per le seguenti figure professionali: 1 Istruttore Tecnico – Geometra (Categoria C posizione economica C1) a tempo pieno e indeterminato 1 Istruttore Amministrativo (Categoria C posizione economica C1) a tempo pieno e indeterminato 1 Istruttore Direttivo Amministrativo (Categoria D posizione economica D1) a tempo pieno e indeterminato 1 ...