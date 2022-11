Blackout totale in Ucraina | mentre i russi si ritirano da Kherson

...visto che l'attivazione del sistema elettrico porta a un teso confronto finale nell'oscurità...dinamici come lo scoppio dei tubi possono aumentare ulteriormente la tensione e alcuni...Kiev rischia il, cosa sta succedendoLa guerra in Ucraina è arrivata al 259esimo giorno. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha ribadito che la Casa Bianca tiene aperte le linee di comunicazione co ..."Stiamo lavorando per potenziare le nostre infrastrutture ed essere più resistenti a qualsiasi tipo di attacco russo", spiega la viceministra ucraina Oleksandra Azarkhina. Con la carenza di elettricit ...