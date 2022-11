Beautiful anticipazioni 10 novembre 2022 | Finn prende una decisione su Sheila

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Nella puntata di, in onda giovedì 10su Canale 5 alle ore 13:45,dopo aver ragionato a lungo sulla situazione che si è creata con l’arrivo nella sua vita della sua vera madre,unain merito, per il bene di tutta la famiglia. Nel frattempo Eric, felice di aver scoperto i veri sentimenti di Quinn nei suoi confronti, decide di fare qualcosa per compiacere la sua amata moglie. Puntata didel 10, la scelta diL’arrivo diè stato un vero tornado nella vita die Steffy e quest’ultima, conoscendo bene la Carter, è terrorizzata al solo pensiero che si possa avvicinare ad Hayes o ad altri membri della sua ...

