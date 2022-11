Antonino Cannavacciuolo ottiene la terza Stella Michelin

Guida Michelin:tra i 3 stelle. Roma batte Milano. Bartolini si conferma lo chef più stellato di Italia I ristoranti stellati di Bartolini Nelle mitica 'Rossa' 2023, si ...Guida Michelin, l'Italia ha un nuovo Tre stelle: Villa Crespi didi Lara De Luna 08 Novembre 2022Il ristorante Don Alfonso 1890 ha deciso di chiudere fino al 2024 per inseguire l'obiettivo della sostenibilità e dell'ecologia integrale.La grandezza dell’uomo sta in questo: che esso ha coscienza della propria miseria. Una pianta non si conosce miserabile. Conoscere di essere miserabile è, quindi, un segno di miseria, ma - in pari tem ...