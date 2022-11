A Garbagnate arriva il Tour della gentilezza

Il Notiziario

Di fatto il team di coach Dionigi Cappellettidal turno di riposo che gli ha permesso di ... domenica 30 ore 17.30 Sondrio - Vertematese, Bollate - Fernese,- Idea Sport Milano. ...Un uomo di 65 anni è stato soccorso in codice rosso oggi, 18 ottobre, aMilanese: colto da infarto, mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione. Ha un infarto,l'ambulanza E' stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza e un'automedica un 65enne ... A Garbagnate in programma il Tour della gentilezza I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...