Webuild | in Australia i nuovi ordini nel primo semestre 2022 a oltre 2 miliardi

I nuovi ordini diinnel primo semestre 2022 ammontano a oltre 2,0 miliardi di euro (inclusi i variation order; 2,2 mld nel 2021 full year). Per il gruppo, è il 2° più grande ...Inregistra ordini in portafoglio e progetti per cui il Gruppo è risultato miglior offerente per circa 9 miliardi di euro. LAB24 PMI digitali, i grafici e le storie Scopri di ...MILANO (ITALPRESS) – Doppio colpo per Webuild in Australia. La società, parte del consorzio Parklife Metro, è stato selezionata come miglior offerente per la realizzazione del lotto Stations, Systems, ...Inoltre, è stato selezionato, in un consorzio di cui ha 78%, come miglior offerente per la realizzazione del lotto della metro di Sydney Due notizie positive per Webuild dall'Australia. La società di ...