Sparatoria in una scuola | arrestata una persona sospetta

C'è stataalla Ingraham High School di Seattle. La polizia ha dichiarato che un sospetto è in custodia. Le forze dell'ordine hanno ricevuto segnalazioni di spari poco prima delle 10. Alle 11, la ...Inscuola superiore di Seattle , nello stato di Washington, c'è stataintorno alle 9.55 (ora locale) di oggi, 8 novembre. Al momento, almenopersona è rimasta ferita, riferisce Fox news , e si trova ricoverata in ospedale in pericolo di vita. Quando ...Almeno una persone è rimasta ferita in una sparatoria in una scuola di Seattle. Lo riporta Fox news. La polizia sta cercando l'aggressore e ha cominciato a evacuare la scuola.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...