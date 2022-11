(Di martedì 8 novembre 2022) Antonioe Alessandronon se le mandano a dire. Nel corso della puntata del lunedì della ‘Bobo Tv’ l’ex fantasista di Roma, Real Madrid e Inter ha attaccato duramente: “Nonun, deve smetterla”, in sintesi il pensiero diche di certo non le ha mandate a dire. La risposta dell’ex difensore del Milan non si è fatta attendere e la replica l’ha affidata al proprio account Instagram: “Caro Antonio, in effetti siamo, la pensiamo diversamente su quasi tutto, parliamo in modo diverso e probabilmente. Anch’io orgogliosamente uno SCAPPATO DI CASA”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

Scintille Cassano-Costacurta: "Non capisce un ca***", "Leggiamo libri diversi" Dopo le recenti dichiarazioni di Antonio Cassano su Cristiano Ronaldo, Luciano Moggi si era esposto con un commento su Twitter: "Caro Antonio, dici che sono 4 anni che Ronaldo non ce la fa più Mi ...Nell'ultima puntata della Bobo TV, Antonio Cassano ha risposto con parole molto dure all'attacco su Twitter di Luciano Moggi. Dopo le recenti dichiarazioni di Antonio Cassano su Cristiano Ronaldo, Luc ...