La Gazzetta dello Sport

Complice anche la sosta,ha deciso per l'avvicendamento tecnico.... a febbraio, Cottarelli era andato persino a parlare al congresso di Azione , ricevendotwitter ... Ben piùdi lui Calenda e Moratti che, a pochi metri di distanza, sapevano tutto quel che ... Scafati, via Rossi: ora panchina a Caja o Sacripanti Salta la prima panchina in serie A. La neopromossa Scafati, ultima in classifica, con soli due punti dopo sei giornate, sta rescindendo il contratto con coach Alessandro Rossi, eroe della promozione ...Tra le cose apparentemente più banali, ma invece molto significative (e anche molto simboliche) della sciatteria e dell'incapacità dell'amministrazione Salvati&Santocchio c'è questa vicenda degli orar ...