Pogba e la Juve | tutti gli errori di un matrimonio mai iniziato

Tra la paura di operarsi, i tentativi falliti di rimettersi in piedi diversamente e le puntuali cadute ai primi accenni di ritorno in campo,ha visto sfumare completamente anche le ultime possibilità di partecipare al mondiale in Qatar. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'...... anche se solo per qualche spezzone di gara, dopo la sosta a loro potrebbe aggiungersi anche Paul, che non ha ancora giocato una gara ufficiale da quando è tornato alladal Manchester ...Consigli non seguiti, interventi in ritardo, medici, musi lunghi, un Mondiale sfumato: nelle pieghe del colpo dell’estate che colpo non è mai (ancora) stato ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...