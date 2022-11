Perché la scoperta dei 24 bronzi in Toscana riscrive la storia e cosa c’è tra i tesori appartenuti ai potenti etruschi e di Roma imperatori inclusi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) L’archeologia oggi conquista l’attenzione generale grazie a un ritrovamento di proporzioni e di importanza eccezionali, a conferma della regola che “la terra non distrugge, ma conserva” irealizzati dall’uomo. Basta solo saperli cercare. Protetto per 2300 anni dal fango e dall’acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso in questi giorni dagli scavi di San Casciano dei Bagni, in, un deposito votivo mai visto, con almeno 24 statue in bronzo di raffinatissima fattura, cinque delle quali alte quasi un metro, tutte integre e in perfetto stato di conservazione. A darne per primo notizia è stato l’archeologo Jacopo Tabolli – giovane docente dell’Università per Stranieri di Siena, che dal 2019 guida il progetto con la concessione del ministero della Cultura e il sostegno anche economico del piccolo Comune toscano – che all’agenzia Ansa ha ...