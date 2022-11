Pavia | un malore improvviso e la mamma muore nel sonno | la bimba crede stia dormendo e le resta accanto per ore

(Di martedì 8 novembre 2022) Una bambina di soli 4 anni ha vegliato per ore sullando stesse. Purtroppo la donna era ispirata nel. È accaduto a Vigevano, in provincia di. La piccola era sola in casa e pensava che lafosse molto stanca. ANSA/CARABINIERI/archivioLa bambina per ore ha vegliato sul corpo della madre, una 40enne di origini albanesi. La donna però non stava: era morta nelper un attacco cardiaco. A scoprire la tragica vicenda è stata la sorella della vittima quando la sorella che, preoccupata per le mancate risposte al cellulare, nel pomeriggio si è precipitata a casa della donna. In un primo momento aveva pensato che sua sorella avesse lasciato il telefono lontano o senza suoneria, ma il timore ...

