Napoli | Lozano | «Volevo calciare il rigore con l’Empoli»

(Di martedì 8 novembre 2022) UndiSblocca-Empoli, il messicano a fine partita rivela : “calciarlo questo”.protagonista assoluto di-Empoli. Il messicano sblocca una partita che sembrava stregata. L’anticalcio praticato dalla squadra di Zanetti ha chiuso tutte le linee di passaggio del, solo un intervento scomposto su Osimhen ha consentito agli azzurri di sbloccare la gara. Hirvingmette la firma sulla notte delche sembrava stregata e che invece porta in dote la decima vittoria di fila in campionato: «Tutti siamo protagonisti qui, abbiamo fatto un buon lavoro in questo avvio e dobbiamo ancora migliorare qualcosa». Una rete pesante per il Chucky, la prima dal dischetto ...

Decisivo l'ingresso in campo di Hirving, mvp con rigore trasformato e assist per Zielinski, e nono giocatore delad andare in gol in campionato partendo dalla panchina: nessuno ha ...Ilschiva tutti gli ostacoli del turno infrasettimanale, batte l'Empoli e blinda il primato in classifica trovando la decima vittoria di fila in campionato. L'ingresso diha cambiato l'...Il Napoli allunga in classifica, faticando e non poco per sbarazzarsi dell'Empoli per il decimo squillo consecutivo. Dopo un primo tempo pressoché avaro di occasioni, al 69' Osimhen ...Napoli-Empoli, match valido per la 14a giornata di Serie A 2022/23, è terminato sul punteggio di 2-0, frutto delle reti di Lozano su rigore e di Zielinski. Con questo risultato il Napoli centra la 10a ...