Musk si mette in mezzo nelle elezioni di Midterm | ' Votate per i repubblicani'

... il potere condiviso taglia gli eccessi di entrambe le parti, dunque, raccomando di votare per un repubblicano al Congresso dato che il presidente è democratico', ha twittato. 'I democratici e i ...Tengono ancora banco gli interventi con il machete di Elonin Twitter. Poco mossi stamane i ... A Seul, in rialzo dello 0,9%, siin luce Kakao Pay +11%. La società che gestisce l'omonima l'...Musk, che cosa combini Da quando ha ufficialmente comprato ... Le agenzie pubblicitarie hanno risposto quasi immediatamente mettendo in guardia i propri clienti consigliando di interrompere i propri ...Il Ceo dei Tesla Musk ha lanciato l'appello da Twitter, il social da lui stesso appena acquistato, sollevando ulteriori dubbi sulla neutralità della sua gestione.