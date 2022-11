Meloni un' ora con Sisi | apre sul gas ma resta caso Regeni

(Di martedì 8 novembre 2022) Si trova per un'ora faccia a faccia con Abdel Fattah El -in un bilaterale ufficiale in Egitto. Oltre a lei solo Giuseppe Conte, negli ultimi anni, da quando Giulioe' stato rapito, ...

Leggi Anche Lombardia, la presidente dell'Antimafia (eletta col M5s): 'Sostengo'. E i membri ... La cosa importante fin d'è non dare nulla per scontato, nemmeno la rinnovata istituzione della ...Si trova per un'faccia a faccia con Abdel Fattah El - Sisi in un bilaterale ufficiale in Egitto. Oltre a lei ... Giorgiaarriva a Sharm el Sheikh per portare la posizione dell'Italia sulla ...Si trova per un'ora faccia a faccia con Abdel Fattah El-Sisi in un bilaterale ufficiale in Egitto. Oltre a lei solo Giuseppe Conte, negli ultimi ...Entriamo nel dettaglio. Parlando a Un giorno da pecora, su Rai Radio1, Zangrillo apre all’ipotesi della settimana lavorativa di quattro giorni e risponde a chi gli chiede se sia meglio aumentare i ...