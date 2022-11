In Lombardia centrodestra conferma Fontana | Cottarelli in bilico

(Di martedì 8 novembre 2022) Oltre ad avere sparigliato le carte la candidatura di Letizia Moratti per il terzo polo inha imposto una brusca accelerazione al posizionamento delle coalizioni sulla linea di partenza delle regionali del 2023. Lo dimostra il fatto che, dopo mesi di attesa, nelsi dia ormai cometa la ricandidatura di Attilio. "Sarà lui il candidato del", ha detto la capogruppo di Forza Italia in Senato e coordinatrice lombarda, Licia Ronzulli, poco dopo l'ennesimadel leader della Lega, Matteo Salvini. Manca ancora all'appello l'investitura di Fdi, ma l'assenza è motivata da una questione di metodo più che di merito. La coordinatrice regionale del partito di Giorgia Meloni, Daniela Santanchè, ha infatti chiesto che il via libera ufficiale ...

