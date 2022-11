Il Napoli batte l’Empoli 2-0 | vittoria numero 12 in campionato

(Di martedì 8 novembre 2022)(ITALPRESS) – Ilringrazia Hirving Lozano che entra, cambia la partita e regala l’ennesima(la 12^ in 14 giornate) ai partenopei. Gli azzurri impiegano 69? per far spostare il pullman empolese, parcheggiato davanti alla porta di Vicario ed alla fine riescono a vincere con un rigore ed una giocata del messicano. Gli uomini di Spalletti, insomma, continuano la loro marcia (sfiorato il 75% di possesso palla) in vetta alanche se, stavolta, mancano la velocità di esecuzione e la fantasia per dare spettacolo. Campani senza Kvaratskhelia e Rrahmani, ospiti orfani di Tonelli, de Winter, Destro e Grassi.all’attacco sin dall’avvio,si difende con ordine. Pochissime emozioni nel primo scorcio di gara. Un tiro di Mario Rui (9?) sul fondo, poi ...

