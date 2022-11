Il Milan perde due punti pesantissimi | il Napoli scappa a +8

(Di martedì 8 novembre 2022) Un piatto 0-0 questa sera allo stadio Giovannini Zini nella sfida tra Cremonese e, valida per l’anticipo della 14ª giornata di Serie A. I rossoneri di Pioli hanno sprecato troppo e hanno perso un’importante occasione, permettendo aldi andare in fuga a +8. Ilè stato impreciso questa sera nella sfida contro la Cremonese, e torna a casa con un solo punto. E’ stata annullata per fuorigioco dal Var una rete di Origi nella ripresa, che aveva fatto sperare iisti. Ildue, mentre la Cremonese, che non è ancora riuscita a vincere una partita in campionato, esce a testa alta per questo pareggio casalingo con i campioni d’Italia. L'articolo CalcioWeb.

Nonmai la calma. Aspetta il momento propizio. E stasera il momento buono è arrivato su calcio di rigore trasformato da Lozano con un tiro improbabile. In serata, ilnon è riuscito a ......27 - Finisce pari a La Spezia: traversa dell'Udinese al 93'! 08.11.2022 20:24 - Cremonese -, ... ma occhio alla Juve' 08.11.2022 17:10 - UFFICIALEL'InterDarmian per infortunio: torna nel ...Il Milan non va oltre lo 0-0 contro la Cremonese e perde terreno sul Napoli primo in classifica, che oggi pomeriggio ha battuto 2-0 l'Empoli. Rossoneri poco ispirati in attacco, complici anche le dive ...Il Milan frena allo Zini e il Napoli scappa: solo 0-0 in casa della Cremonese per la squadra rossonera, che scivola a -8 dagli azzurri di Spalletti e rischia di essere agganciata da Atalanta e Lazio a ...