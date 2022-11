“Grazie al Mose | da oggi Venezia e la sua basilica non temono più l' acqua”

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 8 novembre 2022) Magari non fa bello. Ma la grande bellezza è tutt’attorno: conta solo difenderla. “E d’ora in poi avremo la ragionevole sicurezza che ladi San Marco resterà all’asciutto”, la soddisfazione di Mario Piana, dal 2016 proto del monumento simbolo di. In questi giorni c’è chi ha gridato al miracolo: piazza allagata,salva. Le foto hanno fatto il giro del mondo. Tre anni fa a quest’ora, stava per abbattersi la secondaalta più devastante della storia della città.invece ilfunziona. E pure il sistema protettivo della. “Per adessoa queste barriere provvisorie, di inevitabile impatto visivo”, spiega l’architetto. “Ma presto potremo contare su una soluzione ingegneristica definitiva: sotterranea, ...