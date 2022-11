Gesto Dzeko e cori Curva Nord | i casi dopo Juve-Inter e Roma-Lazio

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Ildidurantee idellanel derbyviene la Figc. Il Giudice sportivo della Serie A ha chiesto un’istruttoria alla Procura della Figc suiantisemiti dellaal termine del derby vinto dalla1-0 sulla. Gli ispettori federali hanno infatti udito iscrivendo l’accaduto nel referto ma si voleva approfondire l’accaduto e in serata è arrivata la richiesta alla Procura che domani aprirà ufficialmente l’indagine. La Procura della Figc ha inoltre aperto un fascicolo suldell’attaccante ...

In un video che circola sui social, si vede undiscutibile dell'attaccante nerazzurro Edin, volto a 'mostrare gli attributi' ai tifosi avversari , colpevoli di aver indirizzato al ...La Procura federale ha aperto un'indagine, acquisendo le immagini, su Edin. Durante l'incontro, i tifosi juventini hanno più volte insultato il giocatore bosniaco con ... in uneloquente. ...In un video che circola sui social, si vede un gesto discutibile dell’attaccante nerazzurro Edin Dzeko, volto a “mostrare gli attributi” ai tifosi avversari, colpevoli di aver indirizzato al bosniaco ...Juventus-Inter ha chiuso, ieri sera, la 13ª giornata della serie A. La squadra di Allegri ha battuto 2-0 quella di Inzaghi grazie alle reti di Rabiot e Fagioli. Ma c'è una… Leggi ...