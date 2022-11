Calciomercato.com

Commenta per primo Alvaro Negredo ha rinnovato con ilper un'altra stagione . È questa la notizia anticipata da As e Mundo Deportivo : l'attaccante iberico ed il club andaluso avrebbero già raggiunto un accordo per prolungare il suo attuale ......i 'cugini' del Real Madrid sulle alti dell'entusiasmo in seguito alla doppia vittoria contro...99 euro al mese " 39,99 per la versione Plus " dove c'è la possibilità di vedere ancheil ... Cadice: tutto fatto per il rinnovo di Negredo Nella prima, l’Osasuna ha battuto in casa il Cadice per 2-0 con gli ospiti che hanno finito in ... ottenuto in 10 uomini per tutto il secondo tempo: “E’ un ...Secondo i media spagnoli l'attaccante olandese, fuori da settembre, starebbe rallentando il recupero dall'infortunio per non rischiare di perdere il Mondiale ...