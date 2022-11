Brasile | Tite su Bremer | “Meritava più attenzione | dovevamo pensarci prima”

(Di martedì 8 novembre 2022) Da poche ore il ct delAdenor Leonardo Bacchi, detto, ha annunciato i convocati per il Mondiale di Qatar 2022. Manca sempre di meno all’inizio della competizione, alla quale prenderà parte ufficialmente anche Gleison. Il difensore della Juventus, dopo la passata stagione con il Torino, sta confermando le ottime prestazioni anche in maglia bianconera. convocazionemondiale L’allenatore del, come riporta Tuttosport, ha parlato della convocazione del calciatore classe 1997: “È stato convocato grazie alle sue ottime prestazioni contro Torino e Juventus. Forse abbiamo sbagliato a non osservarlo da vicino perchéda tempo una maggiore. Quando è arrivato qui, dopo i primi allenamenti e ...

