(Di martedì 8 novembre 2022) Biden toglierà le sanzioni a Maduro dopo le elezioni di martedì e lo riconoscerà Alla Casa Bianca, la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, Adrienne Watson, ha affermato che il presidente Biden sta già considerando di revocare le sanzioni al Venezuela per consentire alla Chevron Corporation di riprendere a pompare petrolio lì. All’inizio di quest’anno, Washington e Caracas hanno completato uno scambio di prigionieri, con sette americani rilasciati in cambio di due dei nipoti di Maduro condannati da un tribunale federale di New York per traffico di droga. Il processo di allentamento dell’isolamento del Venezuela, in altre parole, sta già procedendo. “Le conversazioni tra Maduro e la Casa Bianca aumenteranno”, ha detto un consulente politico venezuelano, Pablo Quintero. “Progressivamente, inizieranno a revocare le sanzioni”. Non vi è alcun “incentivo” per Maduro ad avere ...