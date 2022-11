AEW | MJF Superstar | farà parte di un film sul wrestling

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 8 novembre 2022) MJF è una delle stelle piu’ brillanti del roster della AEW. Da ora pero’ nel suo personale palmares potrà anche aggiungere lacipazione in undel cast di “The Iron Claw”, il docusulla vita e la carriera della famiglia Von Heric. Nonostante non fosse stato annunciato dal primo momento, non è una grande sorpresa, in quanto in un’ultima intervista aveva fatto trapelare qualcosa sul suo imminente futuro. Le sue parole “Sto utilizzando questo sport come trampolino di lancio per fare successo, soldi e magari… qualcosa in piu’ prima di andarmene. Faro’di undi spessore, ma al momento non posso dirvi quale“.