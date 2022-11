Un bimbo di 7 anni è morto investito da un bus dopo essere caduto dalla bici

Tragedia a . Undi setteè morto dopo essere stato travolto da un autobus. È successo attorno alle 17.30. Secondo la prima ricostruzione il piccolo stava in bici insieme al padre, seduto sul sellino ...Tragedia lungo la via Cervese a S. Egidio. Undi appena 7è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a S. Egidio: tra il semaforo pedonale vicino alla banca e l'intersezione con la via Cerchia. Ilera in bici con il padre ...Tragedia a Cesena. Un bimbo di sette anni è morto dopo essere stato travolto da un autobus. È successo attorno alle 17.30. Secondo la prima ricostruzione il piccolo stava in ...Tragedia a Cesena dove un bambino di 7 anni è stato travolto e ucciso da un autobus, questo pomeriggio intorno alle 17.30. Secondo la prima ricostruzione il ...