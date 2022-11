Tidei | “Santa Marinella più ecologica con Enel X”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 novembre 2022)– “diventa sempre più green con l’attivazione di otto centraline elettricheX installate sul territorio – ha annunciato il sindaco Pietroquesta mattina all’inaugurazione per la ottava colonnina con ricarica elettrica posizionata a Largo Gentilucci, a cui sono stati presenti anche la consigliera delegata al Marketing Territoriale Paola Fratarcangeli, l’assessore alle Attività Produttive Emanuele Minghella e il componente CDA Multiservizi Manfredo Ballarini – “La Città segue sempre più il passo europeo e si spinge verso la transizione”. Ciascuna centralina, denominata Fast, ha la capacità di ricaricare due auto contemporaneamente e ricarica a 70kw in corrente continua e a 22kw in corrente alternata ed è in grado di ...