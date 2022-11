Tensione al porto di Catania e sulle due navi a largo | La situazione continua a peggiorare

Leggi su agi

(Di lunedì 7 novembre 2022) AGI - "La. L'angoscia e lasale. Devono sbarcare tutti". Le ong rilanciano l'appello, preoccupate per unadi insidioso stallo. Restano a bordo della 'Humanity 1' i 35 migranti, parte dei 179 giunti sabato sera neldi. Dopo lo sbarco di 144 - compresi 102 minori e diverse famiglie - concesso al termine di una ispezione, per i restanti, tutti maschi adulti ritenuti 'non fragili', è stata disposta la permanenza sulla nave cui era stato chiesto di lasciare le acque italiane. Ieri #GeoBarents ha ricevuto dalle autorità italiane l'autorizzazione a entrare neldi #Secondo il diritto internazionale, tutti i sopravvissuti devono sbarcare in un luogo sicuro il ...