Tagliare il Reddito di cittadinanza è più complicato del previsto. Meloni e i conti con la realtà

(Di lunedì 7 novembre 2022) La maggioranza che sostiene il governo di Giorgiaè stata eletta con la promessa di “sostituire” ildi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Domani

...interventi che arriveranno con la Legge di Bilancio 2023 saranno volti alla modifica deldi ...prossimo decreto bollette per confermare gli aiuti già previsti dal Governo Draghi e per...Non solofuori dalla platea deldi cittadinanza le persone che rifiutano già la prima offerta di lavoro congrua . Ma anche introdurre un meccanismo a calare per i percettori di più lunga data, ... Tagliare il reddito di cittadinanza vuol dire anche avere meno figli Il problema principale è che il sussidio viene percepito dai nuclei familiari, e non dagli individui . Bisogna poi considerare che ci sono famigle con anziani o minori a carico, oltre quelli che propr ...Oltre a revocare il beneficio dopo la prima offerta di lavoro congrua, il sottosegretario Durigon dettaglia altri possibili interventi: proroghe al massimo di ...