(Di lunedì 7 novembre 2022) . Arriva una incredibile confessione in diretta, ma la risposta spiazza tutti Da una grande protagonista del passato ad un grande protagonista del presente, perché l’ingresso di Edoardo Tavassi nella casa del Grande Fratello Vip 7 non è passato inosservato e non solo per la L'articolo proviene da Inews24.it.

Continuando a parlare con Luca, rivela senza giri di parole che i suoi sogni erotici sono tre : Scarlett Johansson, Megan Fox e poi proprio. Edoardo infatti non si tira indietrodichiarare ...... partecipato a Ciao Darwin ed è stato ospitatocorso del programma della Rai 'C'è tempo per'. ... era entrato nella famosa casa in qualità di fidanzato diSorgè, sua scelta a Uomini e Donne, ...Soleil nel mirino di un Vippone: "È il mio sogno erotico". Arriva una incredibile confessione in diretta, ma la risposta spiazza tutti ...Non è sfuggito agli attentissimi utenti di twitter la chiacchierata tra Alberto De Pisis e Edoardo Tavassi che ha commentato e fatto apprezzamenti su Soleil Sorge proprio davanti al suo ex, Luca ...