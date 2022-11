Piazza Affari in rialzo | vola Tim sull’onda del Piano Minerva

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Inizio di settimana positivo per, con Milano maglia rosa d’Europa e Wall Street positiva. I giorni che attendono i mercati potrebbero essere moltotili, visti i diversi interventi in calendario da parte dei rappresentanti di politica monetaria del Board della Fed. Inoltre negli Stati Uniti sono attese le elezioni di midterm, banco di prova per il governo di Joe Biden. Nel frattempo a Sharm el sheik è iniziata la Cop 27, il summit Onu sui cambiamenti climatici, già oggetto di critiche da parte degli ambientalisti. A Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,90% e arriva a 23.158,32 punti. In calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 214 punti base. Sul listino principale dibrilla Tim (+10,65%), che corre in Borsa sull’ipotesi di accelerazione del ...

in corsa a inizio ottava. Il Ftse Mib ha chiuso con +0,9% a 23.493 punti. Continua il momento positivo di Intesa Sanpaolo (+3,1% a 2,129 euro) che ha così dato seguito al rally di ...Il bilancio si chiude in positivo per i listini azionari europei , compresa. Gli investitori restano concentrati sui rialzi dei tassi di interesse delle banche centrali mentre guardano anche alle elezioni in USA di metà mandato dell'8 novembre. Sul mercato ... Borsa Italiana, il commento della seduta del 7 novembre 2022 (ANSA) - MILANO, 07 NOV - Avvio di settimana in rialzo per Piazza Affari (Ftse Mib +0,9% a 23.493 punti). In evidenza tra i big Tim (+10,65 a 0,24 euro) in rally grazie alla volontà del governo di ...Sul fronte dell'energia: il future di dicembre del gas naturale è scambiato a 111,5 euro al megawattora, -2,8% rispetto a venerdì. Sale invece il petrolio ...