Pagelle Reggina-Genoa 2-1 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Le, ied ildi2-1, sfida valevole per il dodicesimo turno del campionato di. Gli amaranto passano in vantaggio al 15? del primo tempo. Fa tutto Canotto, che aggancia in area di rigore, rientra sul destro e fredda un incolpevole Semper: 1-0. Il pareggio ospite arriva al 33? grazie al colpo di testa di Aramu: 1-1. I calabresi hanno una grossa chance al 42? ma Mènez tira malissimo il calcio di rigore e si fa ipnotizzare dall’estremo difensore dei liguri. Dopo dieci minuti della ripresa i ragazzi di Inzaghi sono di nuovo avanti. Nuovo penalty ma stavolta dal dischetto va Hernani, che spiazza Semper: 2-1. Laprova ad essere pericolosa in contropiede mentre il ...