Infortunio Kean | si teme un lungo stop | le ultime

(Di lunedì 7 novembre 2022) La Juventus è in ansia per le condizioni di Moise, l’attaccante potrebbe restare fermo ai box ae tornare soltanto nel 2023 La Juventus è in ansia per le condizioni di Moise, l’attaccante potrebbe restare fermo ai box ae tornare soltanto nel 2023. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, preoccupa l’infiammazione di una vecchia cicatrice che non dà tregua all’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

