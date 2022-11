Guardia alta sulla tenuta degli argini fluviali | allo studio misure di contenimento per le piene

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Le intense precipitazioni della scorsa settimana nel Sannio non hanno creato quei problemi di ordine idrogeologico che invece si sono registrati nella vicina Irpinia. Ma occorre sempre cautela e lavorare sulle anse dei fiumi per scongiurare quegli drammatici eventi che già in passato si sono verificati a Benevento, come purtroppo è accaduto nell’ottobre del 2015. A margine dei lavori di demolizione del tubo piezometrico in via Cupa dell’Angelo l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello ha voluto fare il punto su quanto è successo nei giorni scorsi e sugli insegnamenti da trarne. Pasquariello ha sottolineato: “Ogni volta che c’è brutto tempo è alto il livello d’attenzione per la sicurezza dei cittadini. Noi stiamo facendo tutto il necessario. Di fronte alla natura si riesce a fare poco. L’attenzione deve restare sempre ...