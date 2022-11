Edoardo Tavassi | Guendalina fa una battuta su di lui e Oriana

Leggi su novella2000

(Di lunedì 7 novembre 2022) LadisuMarzoli Non sembra esserci molta simpatia traMarzoli. Entrambi sono dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip ma pare non abbiano ancora trovato alcun punto in comune. Di recente, infatti, il vippone parlando con altri inquilini della Casa ha affermato: Però tu L'articolo proviene da Novella 2000.