Cori antisemiti in Curva Nord | aperta un' inchiesta

uditi sono stati " giallorosso ebreo " e, più volte: " In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaff... ". Per questo motivo il Giudice sportivo ha chiesto un'istruttoria ...ROMA - La vergogna del derby finisce sul tavolo della Procura federale. Dopo l'articolo di Repubblica che segnalava irazzisti piovuti sul derby dalle curve di Roma e Lazio, il Giudice sportivo ha chiesto un'integrazione di indagine all'organo inquirente della Federcalcio.Fonte: Lalaziosiamonoi.it Un risveglio dolcissimo, la mattinata più bella per i tifosi della Lazio. La squadra di Sarri ha vinto il derby, battendo la Roma e superandola in classifica… Leggi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...