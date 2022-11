Cop27 | Guterres | Siamo su un' autostrada per l' inferno climatico

(Di lunedì 7 novembre 2022) "Il tempo stringe,in lotta per la nostra vita e stiamo perdendo. Le emissioni di gas serra continuano a crescere, le temperature globali continuano ad aumentare e il nostro pianeta si sta ...

Il progetto "Primo allarme per tutti", preparato dalla Organizzazione meteorologica mondiale e da altri partner, è stato presentato dal segretario generale dell'Onu, Antonio, alladi ...E' quanto chiede il Segretario Generale dell'Onu, Antònio, aprendo ildi Sharm - el - Sheikh, in Egitto. Il cambiamento climatico, riafferma, è "la sfida centrale del nostro ...Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.Sharm el-Sheikh (Egitto), 7 nov. (askanews) - L'umanità deve "cooperare" di fronte all'accelerazione dell'impatto dei cambiamenti climatici, ha dichiarato il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres ...