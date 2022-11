Chi è il Santo più pregato di tutti? Ecco una classifica molto speciale

(Di lunedì 7 novembre 2022) Curiosa e divertente allo stesso tempo. Avete mai pensato che, al mondo, ci sono alcuni Santi “più pregati” rispetto ad altri? Ebbene sì, e c’è anche chi ha stilato una, proprio su Coloro che sono più invocati.: anche i Santi entrano in gioco Al giorno d’oggi, si fanno classifiche per ogni cosa, e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

ilsipontino.net

Così il Papa ha risposto a questa domanda di Antonio Pelayo (Vida Nueva):Padre, l'unica ...pensa a quei ragazzi La guerra semina tutto questo. Per questo, voi che siete giornalisti, per ...... escludepresto potrebbe giungere all'esasperazione, perché nella fuga dal proprio Paese ha ...39:06 Salvini: applichiamo la norma, Ue se ne faccia carico 'Innanzitutto ringrazio ilPadre per ... San Leonardo, un Santo francese «Un bel ragazzo, alto un metro e novanta, innamorato della motocicletta. Siamo davvero senza parole, è agghiacciante» ...Aelred fu abate della comunità cistercense di Rievaulx. Tra i suoi scritti quello in cui illustra le caratteristiche di una amicizia cristiana.