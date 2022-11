Bertolaso a valanga | L' errore più grande di Letizia Moratti? Chiamarmi

(Di lunedì 7 novembre 2022) Guido, nuovo assessore alla Sanità della Regione Lombardia al posto di, boccia la decisione del governo Meloni di reintegrare i medici no vax. "Avrei fatto scelte diverse", dice durante la sua prima conferenza stampa dopo la riunione con la Giunta. "Non è reintroducendo questi 19 medici che risolviamo i problemi degli ospedali della Lombardia e dell'Italia. Vanno adottati con cautela dei provvedimenti di reintegro per questo personale", conclude

Liberoquotidiano.it

