Barcellona | Marcos Alonso | «Qui un progetto bellissimo Con Jordi Alba…»

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’esterno spagnolo delha parlato a Sport della sua avventura con i catalani e la convivenza conAlbaha raccontato la sua esperienza al: “Spero di essere molto felice qui, il. A un certo punto della mia carriera, il mio desiderio era giocare per il Barça. Quest’estate è stata un po’ stressante, l’altra opzione era rimanere al Chelsea, squadra dove comunque mi sentivo importante. Ora sono molto motivato. La mia convivenza conAlba? Non è normale, è molto buona. Non solo con lui, ma con tutti. Questo è importante per la vita di tutti i giorni”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primoAlonso spinge per rimanere al. In un'intervista concessa a Mundo Deportivo il terzino spagnolo ha dichiarato: 'Il rinnovo dipende dal club, ma io lotterò per rimanere qui e aiutare ......AlonsoAlonso , difensore del, si è lasciato andare in una lunga intervista presso il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. Il difensore ex Fiorentina e Chelsea ha parlato ... Barcellona, Marcos Alonso è convinto: 'Lotterò per il rinnovo' Marcos Alonso, una sola presenza stagionale, ha dichiarato al Mundo Deportivo che crede nel rinnovo del contratto: "Dipenderà dal Barcellona ...Il suo sogno è quello di rimanere al Camp Nou per molti anni a venire. Marcos Alonso, il difensore o centrocampista del Barcellona, ha parlato della sua esperienza passata al Real Madrid: “Ho fatto la ...