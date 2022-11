Bambino di 5 anni porta la bara della sorellina per darle l’ultimo addio

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 7 novembre 2022) Non c’è niente di più puro dell’affetto tra une la sua. Questa storia d’affetto tra un fratellino che ha lottato per tenere sua sorella nella sua vita è straziante, ma ci ricorda anche che cos’è il vero amore. Meagan e Laurence Collard vivevano una vita perfetta in Australia occidentale assieme ai loro bambini, Franklin e Cayden. Ma la coppia sperava di completare la famiglia con una femminuccia. Quando Meagan è rimasta incinta e hanno scoperto che era una femmina, hanno sentito che il loro desiderio si sarebbe presto avverato. Non erano solo loro ad essere estasiati, ma anche i loro figli Franklin e Cayden, che non vedevano l’ora di diventare fratelli maggiori. Tutta la famiglia stava cercando di creare il nido, compravano abitini rosa e stavano preparando la cameretta per l’arrivoloro piccola. ...