Vueling | venerdì 11 sciopero 24 ore piloti e assistenti di volo anche in Italia

(Di domenica 6 novembre 2022)prossimo, 11 novembre, in concomitanza con lodel personale dispagnolo, si fermeranno per 24 ore glidied idella compagnia aerea, basati nel nostro Paese. Lo comunicano unitariamente Filt Cgil e Uiltrasporti, spiegando che "dopo le mobilitazioni del 1 e del 21 Ottobre si tratta della terza azione diin poco più di un mese".

prossimo, 11 novembre, in concomitanza con lo sciopero del personale di volo spagnolo, si fermeranno per 24 ore gli assistenti di volo ed i piloti della compagnia aerea, basati nel ...11 novembre, in concomitanza con lo sciopero del personale di volo spagnolo, si fermeranno per 24 ore gli assistenti di volo ed i piloti della compagnia aerea, basati nel nostro paese'...