Un migrante collassa sulla Ong? E Soumahoro il video che spiega tutto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Lo aveva detto e puntualmente lo ha fatto. Aboubakar, neo-deputato del Pd, aveva detto che sarebbe salito a bordo dellaHumanity 1. E dalle parole è passato ai fatti quando la nave è approdata in porto a Catania: nella notte lo sbarco selettivo, a terra fragili, donne e bambini. In145 persone, mentre a bordo ne restano altre 35, tra le proteste dei portavoce della stessa nave. Edalla tarda sera di sabato si trovava al porto, documentando ilcon una sorta di martellante diretta social. Una volta salito a bordo, il piddino, con in unpubblicato su Twitter ha affermato: "Respingere illegalmente 40 persone sfinite e con le lacrime agli occhi, negare il diritto a decine di naufraghi è illegale ed è disumano. Questo non è difendere i confini ...