Tu si que vales | Belen Rodriguez e la camminata sui carboni ardenti Video

Leggi su 361magazine

(Di domenica 6 novembre 2022) Tu si quesi è voluta mettere alla prova e ha eseguito una sfida procurandosi vesciche e dolore ai piedia Tu si queha camminato sui. A Tu si queieri sera un nuovo imperdibile appuntamento. Cantanti, acrobati, ballerini, attori, comici, sportivi, imitatori si sono sfidati per aggiudicarsi il titolo di campione del programma e i 100mila euro messi in palio dalla produzione del talent show. A giudicare le esibizioni c’è l’ormai storico team di giudici formato da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, ai quali si aggiunge la simpaticissima e bella attrice Sabrina Ferilli in rappresentanza della giuria popolare del programma che dà la propria ...