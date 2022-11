Trump torna in campo | l' annuncio della ricandidatura è ormai imminente | GUARDA

Il leader M5sinfatti a esprimere tutta la sua contrarietà all'invio di armi, avvertendo il ... Del resto hai governato con Salvini mentre innegiava a Putin, hai flirtato cone firmato la ...Washington - L'ex presidente Donaldsi appresterebbe a lanciare la sua terza corsa alla Casa Bianca: "Molto probabilmente mi ... una storia che si ripeteil Partito della Bomba. Anzi, non se ...A pochi giorni dal voto delle midterm, il New York Times pubblica la classica bomba pre-elettorale: una versione rielaborata del Russiagate che vede come protagonisti, manco a dirlo, il presidente rus ...