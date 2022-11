Thiago Motta dopo la vittoria sul Torino | commento a sorpresa su Orsolini!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 6 novembre 2022) Al termine della partita delle 12.30 contro ilha parlato in conferenza stampa ai microfoni di DAZN sottolineando il grande momento della squadra. Unaresa possibile grazie all’ingresso in campo di Orsolini, autore del gol che ristabilito la momentanea parità.Conferenza Bologna Bologna-, le parole diSul gran momento di forma della squadra – “Mi sento fortunato e mi sento privilegiato ad essere arrivato in un gruppo di ragazzi fantastici che mi ha aiutato dal primo minuto, quindi, invece, del mio Bologna possiamo dire che questo è il nostro Bologna che ha il solo obiettivo di dare gioia ai nostri tifosi. Questa è la strada giusta e dobbiamo continuare ...