Sintesi e gol di Milan-Spezia 2-1 | della 13° giornata di Serie A 2022 2023

Leggi su justcalcio

(Di domenica 6 novembre 2022) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: 11/06/alle 00:18 CET L’attaccante francese è apparso all’ultimo respiro per recuperare i tre punti contro loIlapprofittasconfitta dell’Atalanta per conquistare la seconda posizione Con un gol acrobatico, uno di quelli che da lui è riuscito a non sorprendere, Giroud ha recuperato questo sabato i tre punti delcontro lo(2-1) a San Siro dopo la grande messa in scenapropria squadra, che sale al secondo posto, sei dietro la capolista, il Napoli. MILLE PES FORMAZIONIo Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; ...